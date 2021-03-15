Писательница Анна Матвеева раскроет загадку своей книги «Перевал Дятлова»

17 марта российская писательница Анна Матвеева проведет встречу со своими читателями в Библиотеке иностранной литературы имени Рудомино. Речь пойдет о ее повести «Перевал Дятлова, или Тайна девяти», опубликованной в 2000 году. Это произведение неоднократно переиздавалось и было переведено на французский, чешский и другие языки.

Стоит отметить, что Матвеева в своей книге не ставила перед собой задачу раскрыть тайну трагических событий 1959 года. Однако она подарила читателям уникальную возможность самим ответить на вопрос, что стало с группой советских лыжников. В одной из глав повести собраны все возможные версии таинственного события, чтобы у поклонников загадок истории была полная картина для того, чтобы сделать какие-то выводы.

Какие еще смыслы писательница заложила в это произведение, она расскажет 17 марта в 19 часов. Видеотрансляцию встречи проведет портал Культура.РФ.

Напомним, что из-под пера Анны Матвеевой также вышли романы «Па-де-труа», «Небеса» и «Завидное чувство Веры Стениной». Женщина дважды становилась финалистом литературной премии «Большая книга» и получала в ней приз читательских симпатий (за сборник рассказов «Девять девяностых»).

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