«Свершилось!»: жена Олега Газманова представила свою книгу

Олег и Марина Газмановы счастливы в браке более 20 лет. Для музыканта это брак стал вторым. От первого у него есть сын Родион, который также занимается музыкой. Первенца Марины – Филиппа артист усыновил еще в младенчестве. А 17 лет назад у них родилась дочь Марианна.

«Самую романтическую историю любви» — именно так звучит подзаголовок книги – Марина Газманова решила описать на бумаге. Книга получила название «Единственная. Нарисовать мечту». В своем Instagram жена музыканта рассказала, что в ближайшее время издание можно будет увидеть на книжных полках.

«Кто ждал мою книгу! Свершилось! Можно сделать предзаказ», — написала Газманова.

Эту новость подписчики восприняли на «ура».

«Ждем! Красивые!» — писали пользователи Сети.

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