Айза Долматова озвучила аудиокнигу «Странная история Бенджамина Баттона»

10 марта в электронном книжном сервисе «ЛитРес» состоялась премьера аудиокниги «Странная история Бенджамина Баттона». Озвучила этот рассказ Фрэнсиса Скотта Фицджеральда рэп-исполнительница и блогер Айза Долматова.

Стоит отметить, что для 36-летней медиаперсоны это не первый подобный опыт, она уже озвучивала персонажей мультфильмов, в частности, «Кунг-фу Панда – 3». Но роль чтеца Айза попробовала для себя впервые.

«Книги — моя большая страсть, источник вдохновения, идей и эмоций с детства. Сейчас я прочитываю и прослушиваю больше 100 книг в год и даже среди огромного количества новых проектов всегда нахожу время на литературу, — говорит звезда. — Я в полном восторге от своего первого опыта озвучки книги, это очень сакральный процесс: ты сидишь в студии наедине с произведением и создаешь нечто абсолютно новое, что меняет и тебя тоже».

«Странная история Бенджамина Баттона» — это аллегоричный рассказ о мальчике, прожившем жизнь наоборот: от старости к молодости. В произведении много подтекста, в частности, страх перед инаковостью, попытка подстроить всех под один общепринятый шаблон. В 2008 году Голливуд экранизировал эту историю, получился оскароносный фильм с Брэдом Питтом и Кейт Бланшетт.

В «ЛитРес» отметили, что речь идет о первой лицензионной аудиоверсии знаменитого рассказа на русском языке. Свою долю с продаж аудиокниги Айза Долматова передаст благотворительному фонду «Вера в детство», который помогает детям с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями.

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