Как бороться с вредными привычками: вышла книга «НИ ЗЯ» от автора бестселлера «НЕ ТУПИ»

Она помогает бороться со слабостями и найти мотивацию для позитивных изменений.

В марте в России вышла книжная новинка от Джен Синсеро — американского автора, что подарила миру мотивационные бестселлеры «НЕ НОЙ» и «НЕ ТУПИ». Новая работа писательницы называется «НИ ЗЯ» — это 21-дневный марафон работы над собой и своими привычками. Автор предлагает читателю отказаться от пагубных слабостей, обрести силу духа и стать хозяином своей судьбы.

Книга наполнена простыми упражнениями по избавлению от дурных привычек и закреплению хороших, а также техниками повышения уверенности в себе и сохранения упорства. Советы писательницы могут помочь в достижении больших и малых целей, например, бросить курить, перестать злиться на людей, регулярно чистить зубы или даже разбогатеть.

«В «НИ ЗЯ» Синсеро рассказывает, как когда-то ей самой пришлось пересмотреть привычки, чтобы выбраться из нищеты. А затем предлагает и читателям выбрать и внедрить за три недели хотя бы одну привычку, которая изменит их жизнь к лучшему. Все, что для этого нужно, — читать по паре страниц в день, а после — выполнять простое упражнение», — рассказали в издательстве «Бомбора».

Также в книге можно найти советы по установлению личных границ и формированию мотивирующего окружения. А еще под обложкой имеется множество вдохновляющих историй от людей, которые похудели, научились добиваться целей и просто улучшили свою жизнь.

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