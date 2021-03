Найдено и опубликовано неизданное стихотворение Набокова о Супермене

Известно, что солидную часть своей жизни русский писатель Владимир Набоков провел в Америке. Там он работал над своей знаменитой «Лолитой» и другими произведениями. Но, оказывается, знаменитый литератор пытался присоединиться и к культуре комиксов, которая как раз переживала свой золотой век.

5 марта британский литературный журнал The Times Literary Supplement опубликовал статью о том, что в первые годы в США Набоков написал и отправил в издательство стихотворение про Супермена, в надежде засветиться в американской культуре.

«Между 1940 и 1943 годами Набоков бросался на все, что могло спасти его писательскую карьеру, — пишет обозреватель Андрей Бабиков. — Он писал обзоры и очерки для газет и журналов, лекции для курсов в колледже, рассказы на английском языке, статьи по энтомологии и мимикрии, литературную биографию Николая Гоголя. Он перевел Александра Пушкина и Владислава Ходасевича на английский язык и написал свои лучшие длинные стихи на русском языке, а также некоторые выразительные английские стихи».

Однако все эти попытки не принесли Набокову известности в Новом Свете. И в июне 1942 года он написал для американского журнала The New Yorker стихотворение «Человек завтрашнего плача» (The Man of Tomorrow’s Lament), которое представляло из себя монолог Супермена, посвященный его девушке Лоис Лейн. В те годы персонаж как раз стал невероятно популярен, но строчки Набокова не впечатлили редакторов, и произведение так и осталось неопубликованным.

И вот британский журнал выпустил в свет стихотворение про Супермена. В нем силач размышляет о том, как бы он хотел быть обычным человеком, чтобы любить свою подругу. Он отмечает, что своим сверхъестественным взглядом может видеть ее тело сквозь одежду — и не только прелестные формы, но и внутренние органы. Герой боится, что девушка забеременеет от него сверхсильным ребенком, что может стоит ей жизни. В итоге Супермен с горечью признается, что он влюблен, но вынужден скрывать свои чувства, чтобы не навредить Лоис. Возможно, это было слишком глубоко для культуры комиксов того времени.

