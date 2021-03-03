К 8 Марта Денис Драгунский презентует сборник ироничных жизненных рассказов

3 марта писатель и публицист Денис Драгунский выйдет в Интернет, чтобы провести онлайн-встречу с читателями. 70-летний автор расскажет о своих о новых сборниках рассказов «Третье лицо» и «Дочь любимой женщины», а также романах «Автопортрет неизвестного» и «Богач и его актер».

В преддверии 8 Марта мужчина поздравит своих поклонниц с Международным женским днем. Его новая книга «Третье лицо» как может считаться подарком для прекрасных дам, ведь это коллекция ироничных жизненных новелл. Писатель презентует книгу, а также расскажет о том, чем отличается работа над большими и короткими художественными текстами, поделится своим отношением к переменам в современной жизни и поведает о роли Интернета в его профессиональной деятельности.

Видеотрансляция встречи пройдет на портале Культура.РФ, начало — в 19:00. Запись беседы будет доступна и после завершения мероприятия.

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