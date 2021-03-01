Степнова, Прилепин, Шойгу: «Большая книга» собрала заявки на литературную премию 2021 года

Отечественная литературная премия «Большая книга» заходит на новый круг. В 2021 году заявки на участие пришли не только из разных регионов России, но и из Праги, Тбилиси, Нью-Йорка и Парижа. На премию претендуют Марина Степнова, Ксения Букша, Эдуард Веркин, Борис Минаев, Ксения Драгунская, Булат Ханов, Захар Прилепин, Евгений Водолазкин и еще три сотни имен, включая Сергея Шойгу, у которого тоже недавно вышла книга.

«Минувший год оказался совершенно уникальным в мировой истории, многие острые проблемы современности приобрели глобальный характер. Скажется ли это на отечественной словесности? Либо – внимание к бурному и драматичному российскому двадцатому веку в очередной раз перевесит новейшие заботы человечества?» — рассуждает председатель литературного жюри Дмитрий Бак.

Известно, что «длинный список» премии будет объявлен в апреле, а победители будут названы в декабре.

Добавим, что в 2020 году первое место завоевал Александр Иличевский с романом «Чертеж Ньютона». Также были отмечены Тимур Кибиров с книгой «Генерал и его семья» и Шамиль Идиатуллин с произведением «Бывшая Ленина».

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