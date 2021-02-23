Новые грани романа: «Великий Гэтсби» получит анимационную адаптацию

В 1925 году американский писатель Фрэнсис Скотт Фицджеральд выпустил роман «Великий Гэтсби», который сейчас называют самым знаменитым литературным произведением «века джаза». В книге ловко переплетаются любовная история и детективным сюжетом и трагической развязкой. А еще это одно из первых осмыслений «американской мечты» и общества потребления.

Роман экранизировали пять раз. Нашему поколению ближе всего фильм 2013 года с Леонардо Ди Каприо и Тоби Магуайром. И вот пришла новость, что по книге готовят анимационную адаптацию.

Проектом займется писатель и иллюстратор Уильям Джойс, который принимал участие в создании мультфильмов «История игрушек» и «Приключения Флика». Он считает, что анимация способна раскрыть те грани творения Фицджеральда, которые недоступны для кино.

«Гэтсби продолжает увлекать читателей, в отличие от любой другой книги в американской литературе. Во многом сила Гэтсби проистекает из очаровательной прозы Фицджеральда. Он создал яркий образ мечты, который до некоторой степени ускользал от кинематографистов еще с эпохи немого кино. Предыдущие версии фильма были ограничены живой игрой, но новаторская анимация наконец-то смогла реализовать это неуловимое качество романа», — цитирует автора издание Variety.

Сообщается, что за визуальную часть будет отвечать британская компания DNEG, работавшая над такими фильмами, как «Начало», «Гарри Поттер и Дары смерти — часть 2», «Интерстеллар», «Бегущий по лезвию 2049», «Темный Рыцарь: Возрождение легенды» и многими другими.

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