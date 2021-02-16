Эпоха вирусов: Лукьяненко назвал свой фантастический роман, который оказался пророческим

Еще 20 лет назад автор описал технологии, о которых сегодня говорят сильные мира сего.

В 1999 году у российского писателя-фантаста Сергея Лукьяненко вышел роман «Геном». Его сюжет происходит в космосе, на корабле, полном представителей с разных планет. Вот только именитый автор считает это свое произведение наименее фантастическим и невероятным из всего им написанного. Наоборот, по мнению мужчины, оно пророческое. Об этом он рассказал в свежем интервью.

В романе речь идет о вмешательстве в геном человека. Лукьяненко уверяет, что сегодня это уже не фантастика, а научная реальность. Недавно знаменитый американский миллиардер Билл Гейтс назвал новую вакцину от коронавируса Moderna «операционной системой для управления геномом человека». Российский писатель убежден, что сегодня уже разработаны технологии генетического изменения в живом, взрослом организме. Причем, по его словам, инструментом для этого как раз могут быть специально созданные вирусы.

«Он (вирус. — Прим. авт.) будет оперировать с человеческой ДНК, отключая или включая тот или иной ее фрагмент. Грубо говоря, мы внедрили этот вирус, тот прошелся по организму и, активировав какой-то ген, сделал человека более, давайте говорить в хорошем плане, сильным, более выносливым и так далее», — порассуждал писатель в эфире канала «Царьград».

Добавим, что у Лукьяненко целая серия произведений про генетически модифицированных людей. После «Генома» он написал роман «Танцы на снегу», который по хронологии событий, предшествует первой книге, а потом еще и повесть «Калеки». Причем они писались параллельно с первыми «Дозорами».

Смотрите также: