Детский писатель Сергей Махотин проведет онлайн-встречу с читателями

14 февраля Российская государственная детская библиотека проведет онлайн-встречу с 67-летним поэтом и писателем Сергеем Махотиным. Мужчина известен своими произведениями для детей и подростков («Вирус ворчания», «Заколдованные косички», «Дело о пяти минутах»), а также исторической прозой («Юноша стройный на белом коне», «Крест Андрея Первозванного», «Марфа окаянная»). Также он выпускал пересказы классических произведений для детской аудитории: «Всадник без головы» Майн Рида и «Затерянный мир» Конан Дойла.

За свое творчество Махотин был удостоен диплома имени Андерсена в Копенгагене и Литературной премии имени Маршака. Ранее он работал главным редактором радиопрограммы «Заячий остров», ныне является редактором детского вещания «Радио России». А недавно он был номинирован на получение Золотой медали Ханса Кристиана Андерсена в 2022 году.

Писатель ответит на вопросы поклонников. Встречу будет транслировать портал Культура.РФ. Начало — в 16 часов.

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