Как понять Булгакова: о трагическом творчестве писателя поставят литературный спектакль

В мае 2021 года исполнится 130 лет со дня рождения знаменитого литератора.

В 2021 году исполнится 130 лет со дня рождения русского писателя Михаила Афанасьевича Булгакова. Многие современные россияне называют его роман «Мастер и Маргарита» в числе своих любимых книг. Но какие личные трагедии стоят за талантом этого выдающегося человека?

14 февраля у пользователей Сети появится возможность окунуться в творческую жизнь писателя через литературный моноспектакль «Мастер», поставленный театром «Академия слова» и его ведущим артистом Иваном Щегло. Создатели постановки приглашают зрителей исследовать внутренний мир Булгакова через его произведения «Белая гвардия», «Кабала святош» и, конечно же, «Мастер и Маргарита».

Видеотрансляция спектакля пройдет на портале Культура.РФ 14 февраля в 17 часов.

Напомним, Булгаков, так же, как и Чехов, был дипломированным врачом, и до 1918 года работал исключительно по основной специальности. Революция и гражданская война перевернули его представление о мире с ног на голову. После них Михаил Афанасьевич окончательно решил посвятить свою жизнь писательскому труду. Также он проявил себя в качестве драматурга и актера.

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