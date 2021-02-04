Что почитать: 8 любимых книг известного режиссера Ирины Мироновой

Режиссер-клипмейкер назвала произвдения, которые заставили ее взглянуть на мир под другим углом.

Талантливые люди, представители творческих профессий, вдохновляют и притягивают к себе. Очень интересно, на чем строится их харизма, обаяние и вкус. Их творческий опыт, кроме непосредственного общения с людьми и «жизненной закалки», складывается из посещенных выставок, прослушанной музыки, просмотренных фильмов и прочитанных книг.

Именно книги порой заставляют взглянуть на привычные вещи под другим углом. Подборкой своих любимых произведений с читателями Teleprogramma.pro поделилась режиссер-клипмейкер Ирина Миронова.

Харуки Мураками, «Убийство командора»

— Мне очень нравится Мураками, я прочитала все его книги, вышедшие на русском языке. Многие произведения перечитывала по много раз, но особенно хочу отметить последний роман «Убийство командора», вышедший на русском языке в 2019 году.

Это роман о природе творчества главного героя произведения — художника-портретиста. Автор подробно разбирает и «препарирует» то, что происходит в голове художника в процессе создания чего-либо нового.

На страницах романа мы столкнемся с мистикой и загадками, отсылками к «Дон Жуану» и традиционной японской живописи в стиле «нихонга».

Вуди Аллен, «Без перьев»

— Книги с интервью Вуди Аллена и его ранние эссе очень смешные, «тонкие», пронзительные и жизненные. Вышедшая в 1975 году книга «Без перьев» — тому отличная иллюстрация. Я считаю, что это квинтэссенция писательского таланта Вуди Аллена. Еще стоит помнить, что сначала он стал писателем и сценаристом, а потом его талант «развился до режиссерского».

И всегда в основе его фильмов лежат его собственные сценарии, написанные в его уникальном стиле. Его знаменитые герои-невротики вырисовывались, выкристаллизовывались еще в его прозе. В его режиссерских постановках история первична — характеры персонажей, тонкости взаимоотношений между людьми, тонкий психологизм.

Дэвид Линч, «Поймать большую рыбу: медитация, осознанность и творчество»

— Конечно, Дэвид Линч известен всему миру по сериалу «Твин Пикс», фильмам «Малхолланд драйв», «Шоссе в никуда» и еще почти восьми десяткам других картин, но он еще и писатель. Основа его фирменного стиля — неповторимое искусство саспенса — нагнетания, напряжения и тревожного ожидания.

Природа искусства и творчества — постоянная тема моего внутреннего диалога с собой, и я бы сказала, моего личного исследования.

В этой книге Дэвид Линч раскрывает и обосновывает свой подход к творчеству, делится профессиональными секретами. И еще, что необычно, он говорит о трансцендентальной медитации как о собственном творческом методе, способе совладать с собой.

Даниэль Канеман «Думай медленно… решай быстро»

— Книга лауреата Нобелевской премии Даниэля Канемана потрясает масштабом выводов и обобщений. Она дает ответы на вопросы, как устроено наше мышление, почему мы иногда поступаем нерационально.

Оказывается, в этом тоже есть своя система. Автор выделяет два типа мышления – «медленное» (глубокое и вдумчивое, рациональное) и «быстрое» (импульсивное, опирающееся на наши реакции на раздражители и инстинкты).

Книга помогает отрефлексировать это в себе и найти баланс, является отличным ресурсом для самопознания.

Садхгуру «Внутренняя инженерия. Путь к радости. Практическое руководство от йога»

— Эта книга — конструктор личности. Здесь не просто описаны приемы и техники йоги. Автор идет вглубь и как настоящий гуру рассказывает о йоге как о явлении науки и культуры.

Книга учит осознанности и глубокому подходу к жизни, она доходит до самых корней. Наполняет и заставляет о многом задуматься, подобно диалогу с учителем или встрече с мудрецом.

Юваль Ной Харари, «Homo Deus. Краткая история Будущего»

— Это продолжение бестселлера того же автора «Sapiens. Краткая история человечества». «Homo Deus» идет дальше и предлагает парадоксальную формулировку в самом названии. Это, можно сказать, фильм «Матрица» на бумаге.

Речь здесь идет о том, что нас ждет в связи с компьютеризацией, распространением

искусственного интеллекта. Причем это не конспирологическая, а вполне научная книга, без мистицизма, а с попыткой осмыслить.

Не исключаю, что на самом деле все будет не так, и потомки посмеются. Но для нас эта книга — попытка хотя бы одним глазком заглянуть в будущее, ведь мы никогда не узнаем, что там произойдет на самом деле.

Произведение, тем не менее, учит нас задумываться об этом, взвешивать свои решения в настоящем, развернув свою оптику к будущему.

Джен Синсеро, «НИ СЫ. Будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед»

— Как стать «сильным и независимым» — эта тема сейчас актуальна как никогда. Мы наблюдаем бум практической психологии, курсов личностного роста, актерского и ораторского мастерства — всего того, что помогает «раскрепоститься» и «познать себя настоящего».

Перед нами безусловный бестселлер. Я считаю, что из всего обилия подобной литературы достаточно прочесть эту книгу. Она как метроном для психики — помогает настроиться на лучшее, и в этом ее терапевтический эффект.

Лю Цысинь, «Задача трех тел»

— Исходя из названия, можно предположить, что это нон-фикшн о физических явлениях: теории струн, квантовой механике, об астрономии и небесных телах. Но нет, это художественное произведение в жанре научной фантастики.

В романе отражены китайские реалии, причем фантастическое сплетается с историческим, «всамделишным» и приобретает новое прочтение.

Главная героиня – сильная женщина-ученый, она привлекает, так как выступает своего рода «ролевой моделью».

В романе прочерчена детективная линия и «жирным» выведена цепляющая тема фантастики — поиск внеземных цивилизаций.

Произведение глубокое, злободневное, иносказательное, гуманистическое и обличающее диктатуру.

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