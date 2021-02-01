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Анастасия Евлахова и ее «Красавица»: молодая писательница расскажет, как побеждать в конкурсах

Ее новая книга повествует о будущем, в котором все люди рождаются красивыми.

Анастасия Евлахова и ее «Красавица»: молодая писательница расскажет, как побеждать в конкурсах
Писательница Анастасия Евлахова. Фото: instagram.com/stacy.writer/

В конце 2020 года у молодой писательницы из Петербурга Анастасии Евлаховой вышла новая приключенческая книга в жанре фэнтези под названием «Красавица». Это роман-антиутопия, в котором описывается будущее, где каждый человек рождается невероятно красивым. Чтобы выделяться, люди мечтают получить себе какой-нибудь изъян. Главная героиня — «белая ворона» в своем мире. Она родилась с обезображенным лицом и хочет избавиться от этого «дара». А потом оказывается, что вся ее жизнь — сплошной обман.

Роман «Красавица»
Обложка романа «Красавица» Анастасии Евлаховой. Фото: издательство Clever.

Для Анастасии это первая книга, вышедшая на бумаге. Ее рукопись победила в конкурсе издательства и смогла выйти в печать. Евлахова является примером молодого автора, который с помощью интернет-аудитории и литературных конкурсов смогла стать полноценным писателем.

4 февраля портал «Культура.РФ» проведет видеотрансляцию с девушкой, в ходе которой она расскажет о своем новом романе, о том, как писать книги для конкурсов и покорить подростковую аудиторию. Начало онлайн-встречи — в 18 часов.

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