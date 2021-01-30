На удаленке британцы начали скупать книги, чтобы сделать себе красивый фон для видеочата

С появлением Интернета и электронных книжных сервисов такое понятие, как домашняя библиотека стало встречаться все реже. И действительно, зачем забивать полки литературой, когда в компьютер или смартфон можно загрузить гигабайты текста? Однако пандемия развернула эту тенденцию. За западе люди, перешедшие на удаленку, стали активно покупать печатные книги, но не для того, чтобы их читать, а чтобы на фоне красиво стояли, когда хозяин выходит пообщаться с коллега и друзьями в видеочат.

В Британии, например, есть такая фирма Bookbarn International. Она продает и сдает в аренду целые собрания книг — специально, когда надо украсить комнату. Ее услугами пользуются не только чопорные англичане, но некоторые телешоу и даже киношники. Так вот, эта компания сообщила, что в период пандемии заказы у них выросли с нескольких штук в год до десяти в неделю. И новые клиенты — это частные лица, что вынуждены работать удаленно.

Глава компании Ник Бейтс рассказал каналу BBC, что люди покупали у него книги, чтобы улучшить фон своих видеозвонков в Zoom. Одни заказывали только одну полку, другие — целую домашнюю библиотеку. Якобы британцы устали от автоматизированных фонов и хотят выглядеть солиднее перед коллегами. А один клиент признался, что в таком окружении он стал продуктивнее работать из дома. Естественно, для таких заказчиков играет роль не столько содержание книг, сколько вид их обложек. Поговорка «не судите книгу по обложке» в данном случае не работает.

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