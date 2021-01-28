Россияне признались, о прочтении каких книг они врали чаще всего

Книжный сервис MyBook провел интересный опрос: 3000 пользователей спросили, какие книги они не читали, но убеждают окружающих в обратном. Оказалось, что более 67% респондентов ответили, что хотя бы раз в жизни врали о том, что читали ту или иную книгу, а более 60% признались, что даже рассуждали о произведениях, которые не читали.

Итак, чаще всего россияне врут о знакомстве с романами Льва Толстого и Федора Достоевского. Про свое прочтение «Войны и мира» врали 37%, «Братьев Карамазовых» — 28%, «Анны Карениной» — 18%. «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына набрал 17%, как и «Капитал» Карла Маркса. Также любят приврать о знакомстве с «Божественной комедией» Данте Алигьери и трудами Зигмунда Фрейда.

А еще в этот список попали современные нон-фикшн-бестселлеры популярных авторов, к примеру, «НИ СЫ: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед» Джен Синсеро (20%).

Кстати, есть и произведения, которые люди обычно читают, но потом им стыдно признаться в этом. Лидером среди таких являются «Пятьдесят оттенков серого». За ними идут детективы Дарьи Донцовой и «Сумерки» Стефани Майер. А вот в чем россиянам признаться не стыдно, так это отсутствие интереса к «Ночному дозору» Сергея Лукьяненко, «Гарри Поттеру» Джоан Роулинг и тем же «Сумеркам».

Исследование показало, что большинство опрошенных (32%) врет о знакомстве с книгами, потому что начинали их читать, но не закончили. Некоторые (19%) говорят, что прочитали, хотя всего лишь прошлись по краткому содержанию. Есть категория тех, кто приписывает себя к читателям, потому что посмотрели экранизацию книги (17%).

13% опрошенных обманывали, так как им хотелось произвести лучшее впечатление, 12% боялись показаться недостаточно образованными, а 10% было просто-напросто стыдно признаться, что они не читали обсуждаемую книгу. Выяснилось, что чаще всего такое вранье звучит во время школьных и университетских занятий (35%) или в разговоре с друзьями (30%). На свиданиях, деловых встречах и собеседованиях россияне врут о своей начитанности гораздо реже.

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