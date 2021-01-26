В Сети расскажут, как читать книги, в которых нет слов

Книжки-картинки никуда не делись из современной печатной индустрии, они трансформировались в новый формат Silent books. Устоявшегося определения в русском языке еще нет, поэтому назовем их «безмолвными книгами». Это издания, на страницах которых вы не найдете текста, — автор-художник передает свой замысел исключительно посредством изображений. Несмотря на странность, данный формат с каждым годом становится все более заметен на книжном рынке.

Но может ли книга существовать без слов или это просто трюк современного искусства? Как читать такие книги? Кому они адресованы – детям или взрослым? На эти вопросы готовы ответить в Центре детской книги Библиотеки иностранной литературы имени Рудомино.

26 января специалист библиотеки проведет лекцию, в рамках котором попробует прочитать несколько таких книг и оценить, насколько автору удалось донести свою идею, и понятен ли этот язык читателю.

Видеотрансляция лекции пройдет на сайте Культура.РФ. Начало — в 19:00.

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