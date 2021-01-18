На русском языке выйдут две новые книги Джона Толкина

Истории об эльфах ждут читателей в феврале и мае 2021 года.

Две ранее не публиковавшиеся на русском языке книгиа Джона Толкина выйдут в России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на издательство «Эксмо-АСТ». Речь идет о произведениях «Утраченный путь и другие истории» (его стоит ждать в феврале текущего года) и «Гибель Гондолина» (в мае).

Первое входит в состав двенадцатитомной «Истории Средиземья». Это роман о двух путешественниках во времени, ищущих путь в древнюю эльфийскую страну Нуменор.

Второе Толкин написал в 1917 году в госпитале, под впечатлением от кровопролитной битвы при Сомме (Первая мировая война). Это история о падении эльфийской крепости Гондолин, которую осадили темные силы за тысячи лет до событий «Властелина колец».

Напомним, что британский лингвист Джон Рональд Руэл Толкин получил мировую известность, как один из создателей жанра фэнтези. Этому писатели удалось не просто создать вымышленную вселенную, но наполнить ее множеством исторических событий, народов и языков.

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