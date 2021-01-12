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Бен Аффлек и Disney экранизируют серию книг «Хранитель забытых городов»

Это рассчитанная на школьников история про параллельные миры.

Бен Аффлек и Disney экранизируют серию книг «Хранитель забытых городов»
Бен Аффлек активно пробует себя в качестве режиссера. Фото: globallookpress.com

Голливудский актер Бен Аффлек продолжает осваивать режиссерскую работу, и следующий проект, в котором он будет стоять у руля, оказался диснеевской адаптацией серии книг «Хранитель забытых городов» (Keeper of the Lost Cities) американской писательницы Шеннон Мессенджер.

Всего Мессенджер выпустила девять книг по этой истории, на русский язык переведены только шесть. Эти фэнтези-новеллы рассчитаны на школьную аудиторию и уже удостоены звания бестселлера New York Times.

В центре повествования — 12-летняя девочка Софи Фостер, которая владеет телепатией. Героиня пытается узнать, откуда взялась ее способность читать мысли, и в своих поисках находит параллельный мир, не похожий на наш. А потом ей откроется еще одна тайна: на самом деле, она не человек, а пришелец из того самого потустороннего мира. И со своей силой ей опасно оставаться на Земле.

Возможно, речь идет о новом «Гарри Поттере», особенно, если учесть, что за дело взялась такая крупная студия, как Disney. О ее сделке с Аффлеком сообщает издание в Deadline.

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