Библиотека расскажет, как выбрать познавательную книгу для своего ребенка

Во время онлайн-лекции поведают, как в век Интернета печатная литература для детей осваивает новые форматы.

Какой должна быть современная познавательная литература для детей? Как выбрать подходящую книгу для своего ребенка? На эти вопросы ответят главный библиограф Центра детской книги Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени Рудомино Мария Пономаренко и ее гости — на специальной лекции, которая пройдет 15 января.

Мероприятие будет транслироваться в Сети — на портале Культура.РФ. Начало в 19 часов.

Стоит отметить, что в 21 веке роль детской познавательной литературы сильно изменилась. Если раньше малыши и школьники листали энциклопедии, то сейчас всю информацию и фотографии можно легко найти в Интернете. Однако найти качественные и достоверные сведения в этом гигантском массиве данных подчас совсем непросто.

Поэтому книжная индустрия не спешит покидать свои позиции в познавательной сфере. Одна из современных ее тенденций — сближение традиционного формата энциклопедии с новым жанром артбука, художественного альбома. Как и зачем это происходит, издатели расскажут в прямом эфире.

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