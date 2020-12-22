«Мои родные хохотали как сумасшедшие»: Леонид Якубович выпустил книгу мемуаров

Она получилась как веселой, так и грустной.

Легенда отечественного ТВ, 75-летний Леонид Якубович выпустил книгу воспоминаний «Плюс минус 30. Невероятные и правдивые истории из моей жизни». Цифра 30 в названии — это 30 лет, которые мужчина ведет передачу «Поле чудес».

«Прочитав ее, все мои родные хохотали как сумасшедшие. Мне звонили друзья, говорили, что, читая книгу, всю ночь не могли уснуть – так смеялись», – рассказал Якубович изданию «Собеседник», отметив при этом, что все записанные им истории правдивы.

Хотя сын ведущего нашел эту книгу грустной. В ней оказались не только веселые моменты, связанные со съемками «Поля чудес», но и, например, воспоминания о поездках в горячие точки Чечни.

Работая над ее созданием, Леонид Аркадьевич пожалел, что в своей жизни не вел дневников, — многие даты и события безвозвратно вылетели из памяти.

«Вести дневники людям лень не позволяет. А я бы этому учил людей еще в школе», — посетовал ведущий.

Своими мемуарами Якубович решил рассказать правдивую историю о себе, так как прочел в Интернете немало выдуманной информации. Добавим, что на книгу у него ушло три месяца, в которые ведущий как раз сидел на самоизоляции.

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