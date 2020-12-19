Ирина Безрукова проведет онлайн-встречу с поклонниками, посвященную ее книге

19 декабря актриса Ирина Безрукова объявила, что ее автобиографическая книга «Жить дальше» появилась в продаже, как в обычных магазинах, так и в Интернете. 55-летняя звезда кино посетовала, что из-за пандемии не может провести автограф-сессию с поклонниками, но устроит онлайн-встречу, в ходе которой ответит на вопросы читателей.

Мероприятие пройдет 22 декабря в «прямом эфире» Instagram-аккаунта книжного магазина «Буквоед». Начало — в 18:00.

Ирина поделилась, что выход этой книги ознаменовал новый этап в ее жизни. Для актрисы это очень волнительное событие, она с нетерпением ждет вопросов от читателей.

Напомним, в жизни Безруковой были два брака с выдающими актерами, а также трагическая смерть сына, о которой женщина вспоминала совсем недавно.

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