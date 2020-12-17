Владимир Путин назвал книгу, которую читает своим внукам

Президент уверен, что в отечественной литературе много хороших сказок, а вот российской анимации нужно активно помогать.

17 декабря на большой ежегодной пресс-конференции Владимира Путина не обошлось и без личных вопросов. Из колл-центра президента спросили, какие книги он читает своим внукам.

Глава государства немного смутился, но ответил, что читает Самуила Маршака, к примеру, сказку «Двенадцать месяцев». Он отметил, что у российских и советских писателей очень много хороших сказок для детского и юного возраста.

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Отвечая на вопросы, президент коснулся и темы отечественной анимации. Он признал, что ей сегодня требуется широкая поддержка.

«Мы много говорили с коллегами о «Союзмультфильме», и там много нерешенных вопросов. Надо этим заниматься, потому что на этой анимации воспитывается целое поколение наших детей. Они должны воспитываться на вещах, которые воспринимаются малышами, но основанных на сострадании, на любви к Родине, к ближнему, к природе. Вот эти «стрелялки» бесконечные, сумасшедшие, они, конечно, привлекают внимание малышей, но, мне кажется, иногда могут даже урон им какой-то нанести. А все, что связано с положительным контентом, заслуживает большей поддержки со стороны государства, чем до сих пор».

Напомним, что информация о семье президента держится в тайне, но известно, что у Владимира Путина есть две дочери и два внука.

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