Писательница Марина Степнова расскажет о своем романе «Женщины Лазаря» в формате онлайн

14 декабря во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы пройдет встреча с писательницей Мариной Степновой. Женщина известна, как автор романов «Хирург» и «Женщины Лазаря». Речь пойдет о последнем, который завоевал премию «Большая книга», а также вошел в короткие списки «Русского Букера», «Ясной Поляны» и «Национального бестселлера». Это произведение, вышедшее в 2011 году, приобрело популярность не только в России, но и за рубежом — его перевели на 26 языков мира. Добавим, что британская газета The Guardian включила его в свой список «десяти лучших романов, действие в которых происходит в России».

На встрече 49-летняя писательница подробно расскажет о «Женщинах Лазаря», как истории одной семьи. Видеотрансляция мероприятия пройдет на портале Культура.РФ. Начало — в 19:00.

Добавим, что Степнова также известна, как автор рассказов, поэтесса и переводчик.

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