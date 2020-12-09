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Билл Гейтс посоветовал пять книг на конец уходящего 2020 года

Активно читающий миллиардер регулярно делится своими находками в области документальной прозы.

Билл Гейтс посоветовал пять книг на конец уходящего 2020 года
Билл Гейтс не просто так один из богатейших людей планеты - он всегда читает умные книги. Фото: globallookpress.com

Известный миллиардер Билл Гейтс опубликовал в своем блоге очередную подборку книг, которые советует к прочтению. По его словам, эти издания подходят для того, чтобы проводить уходящий 2020 год на хорошей ноте.

«Я прочитал множество книг, причем много отличных. Вот пять книг по разным темам, которые я бы порекомендовал, когда мы подведем итоги 2020 года», — пишет гениальный богач.

И вот, что он посоветовал к прочтению. Естественно, это книги нон-фикшн.

  1. «Шпион и предатель: величайшая шпионская история холодной войны» Бена Макинтайра — о бывшем полковнике КГБ, работавшего на британскую разведку и бежавшем в Англию. Гейтс отметил, что это так же интересно, как и шпионские романы.
  2. «Великолепное и мерзкое: сага о Черчилле, семье и неповиновении во время Блица» Эрика Ларсона — о бомбардировках Великобритании немцами в начале Второй мировой. Билл говорит, что страх англичан во время войны был гораздо больше, чем во время нынешней пандемии, но он все равно созвучен нынешней тревоге.
  3. «Диапазон. Как универсалы выигрывают в мире специализаций» Дэвида Эпштейна — о преимуществах разностороннего развития перед узкой специализацией.
  4. «Новый Джим Кроу: массовые заключения в эпоху расовой слепоты» Мишель Александер — о расовой нетерпимости с точки зрения закона и суда.
  5. «Дыхание от соли: смертельное генетическое заболевание, новая эра в науке и пациенты и семьи, изменившие медицину» Биджала Триведи — о новых лекарствах, меняющих мир.

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