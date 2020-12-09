Билл Гейтс посоветовал пять книг на конец уходящего 2020 года

Известный миллиардер Билл Гейтс опубликовал в своем блоге очередную подборку книг, которые советует к прочтению. По его словам, эти издания подходят для того, чтобы проводить уходящий 2020 год на хорошей ноте.

«Я прочитал множество книг, причем много отличных. Вот пять книг по разным темам, которые я бы порекомендовал, когда мы подведем итоги 2020 года», — пишет гениальный богач.

И вот, что он посоветовал к прочтению. Естественно, это книги нон-фикшн.

«Шпион и предатель: величайшая шпионская история холодной войны» Бена Макинтайра — о бывшем полковнике КГБ, работавшего на британскую разведку и бежавшем в Англию. Гейтс отметил, что это так же интересно, как и шпионские романы. «Великолепное и мерзкое: сага о Черчилле, семье и неповиновении во время Блица» Эрика Ларсона — о бомбардировках Великобритании немцами в начале Второй мировой. Билл говорит, что страх англичан во время войны был гораздо больше, чем во время нынешней пандемии, но он все равно созвучен нынешней тревоге. «Диапазон. Как универсалы выигрывают в мире специализаций» Дэвида Эпштейна — о преимуществах разностороннего развития перед узкой специализацией. «Новый Джим Кроу: массовые заключения в эпоху расовой слепоты» Мишель Александер — о расовой нетерпимости с точки зрения закона и суда. «Дыхание от соли: смертельное генетическое заболевание, новая эра в науке и пациенты и семьи, изменившие медицину» Биджала Триведи — о новых лекарствах, меняющих мир.

больше по теме Билл Гейтс порекомендовал пять книг для чтения в 2020 году В «летний» список предпринимателя вошли разнообразные произведения.

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