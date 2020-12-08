Создатель сериала «Ход королевы» планирует экранизировать роман Набокова с той же актрисой

Шоураннер популярного сериала Netflix «Ход королевы» Скотт Фрэнк рассказал о своих следующих проектах. Постановщик продолжит экранизировать литературные произведения, и одним из них станет роман «Камера Обскура» Владимира Набокова.

Как рассказал Фрэнк в подкасте The Watch, он хочет, чтобы в этом проекте снова сыграла звезда «Хода королевы» и «Новых мутантов» 24-летняя Аня Тейлор-Джой. Ее нарочито юному лицу найдется отличная роль в данном произведении.

Напомним, Набоков опубликовал «Камеру Обскура» в 1933 году до своей знаменитой «Лолиты» и заложил в этом романе тему влечения взрослого мужчины к юной девушке. По сюжету главный герой бросает семью, чтобы быть с 16-летней красавицей, у которой имеется сомнительное прошлое.

Критики да и сам Набоков были не в восторге от этой книги. Отмечалось, что она хорошо подходит для экранизации, а как литературное произведение — довольно слаба. В 1969 году в Европе по ней уже был снят фильм «Смех во тьме». Но, похоже, настала пора для новой ленты — с современным взглядом и популярными актерами.

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