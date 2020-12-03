Названы книги, которые россияне чаще всего покупали в 2010-2020 годах

Интернет-магазин Ozon посчитал, какие книги россияне чаще всего покупали через его сайт за последние десять лет. Оказалось, что лидером продаж стал нехудожественный труд психолога Михаила Лабковского «Хочу и буду». Он вышел в 2017 году, и с тех пор его купил более 100 тысяч раз.

Далее рейтинг сложился следующим образом:

2 место — «7 навыков высокоэффективных людей» американского коуча Стивена Кови;

3 место — «Тайная опора. Привязанность в жизни ребенка» психолога Людмилы Петрановской;

4 место — художественная книга «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд.

Также в первую десятку попали «Пиши, сокращай» Максима Ильяхова и Людмилы Сарычевой, «После трех уже поздно» Масару Ибуки, «Подсознание может все!» Джона Кехо, «Альбом по развитию речи для самых маленьких» Светланы Батяевой и Елены Савостьяновой, «Тонкое искусство пофигизма» Марка Мэнсона и «Как говорить, чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы дети говорили» за авторством Адель Фабер и Элейн Мазлиш.

Как передает РБК, за последние десять лет на первый план по продажам вырвались книги по психологии, личной эффективности и науке. Работы в жанре нон-фикшн в последние годы стали продаваться гораздо чаще, а вот художественной литературой покупатели интересуются все меньше.

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