Писатель Дмитрий Быков посвятит литературную встречу творчеству Антона Чехова

3 декабря в Театральном музее имени Бахрушина пройдет литературная дискуссия о творчестве Антона Павловича Чехова. Проведет ее журналист, критик и писатель Дмитрий Быков, являющийся биографом многих представителей русской литературы. Он откроет слушателям особый парадокс Чехова: его герои — скучные люди, истории он сам обозначал как скучные, но в минуту депрессии и душевной тоски читатель обращается к этим сюжетам и получает утешение.

Быков считает, что из его произведений нельзя убрать ни слова, взять хотя бы тот же «Вишневый сад». Компанию писателю в обсуждении составит художник и театральный режиссер Дмитрий Крымов, у которого тоже есть особый взгляд на наследие Антона Павловича.

Видеотрансляцию встречи под названием «Чехов. Метафизика» можно посмотреть на портале «Культура.РФ». Начало — в четверг, 3 декабря в 18:00.