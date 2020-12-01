Гузель Яхина расскажет о детях в современной русской прозе

Известная писательница поделится тем, как литература отображает тему детства.

Вечером 1 декабря Российская государственная детская библиотека проведет видеотрансляцию интервью с известной писательницей Гузель Яхиной. Автор романов «Дети мои» и «Зулейха открывает глаза» расскажет о теме детей в современной русской прозе.

Ведущей встречи выступит куратор литературных проектов Татьяна Стоянова. Трансляцию можно посмотреть на сайте Культура.РФ, начало — в 19 часов.

Напомним, 43-летняя Гузель Яхина является лауреатом премий «Большая книга», «Книга года» и «Ясная поляна». В 2018 году она стала автором «Тотального диктанта». Позже канал «Россия» снял масштабный исторический сериал по ее роману «Зулейха открывает глаза» с Чулпан Хаматовой в главной роли.

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