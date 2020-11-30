В год 70-летия Константина Райкина выходит книга, посвященная ему и театру «Сатирикон»

В декабре 2020 года в печать выйдет книга театрального критика Дмитрия Трубочкина, посвященная Константину Райкину и театру «Сатирикон». Издание приурочено к 70-летию известного режиссера и посвящено тому, как он создавал новый театр в неспокойные годы «перестройки» и «лихие 90-ые».

История «Сатирикона» рассказана через спектакли, работы режиссеров, художников и актеров. Сам Константин Аркадьевич внимательно прочитал рукопись и остался ею доволен. С его слов было уточнено множество дат, названий и событий.

«Меня давно увлекает идея писать историю современного театра, основанную на фактологии и научном подходе и в то же время передающую живость и увлекательность театрального процесса. Это возможно только в том случае, если есть театры, с которыми ты по-настоящему ощущаешь творческую, идейную близость», — цитирует автора сайт «Сатирикона».

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Известно, что Трубочкин работал над этой книгой три года, сейчас она доступна по предзаказу. Добавим, что в 2011 году тот же критик выпустил труд «Театр Аркадия Райкина. Опыт понимания», после чего загорелся идеей описать постсоветскую историю театра.

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