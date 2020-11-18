Квентин Тарантино напишет роман по сюжету фильма «Однажды в… Голливуде»

Культовый режиссер Квентин Тарантино заключил контракт с издательством на выпуск двух книг. Известный кинотворец отойдет от камеры и сядет за написание романа по своему нашумевшему фильму «Однажды в… Голливуде». Выход в печать запланирован на лето 2021 года.

Как передает Associated Press, книга не будет повторять сюжет картины точь-в-точь — это будет «свежий, игривый и шокирующий отход от фильма». Напомним, что кинолента с Леонардо Ди Каприо, Брэдом Питтом и Марго Робби вышла летом 2019 года, была номинирована на десять статуэток «Оскар» и получила две из них.

«В 70-ых годах романы по фильмам были первыми книгами для взрослых, на которых я вырос, — говорит Тарантино. — И по сей день я испытываю огромную привязанность к этому жанру. Поэтому, как поклонник кинематографических новелл, я с гордостью объявляю «Однажды в… Голливуде» своим вкладом в этот часто маргинализированный, но любимый поджанр литературы. Я также очень рад продолжить изучение моих персонажей и их мира в литературном начинании, которое, надеюсь, может встать рядом со своим кинематографическим аналогом».

Вторая книга Тарантино станет публицистической. Это будет сборник эссе, рецензий и статей режиссера под общим названием «Кинематографические спекуляции». Квентин погрузится в эпоху кино 1970-ых годов, отдавая также дань покойному нью-йоркскому критику Полин Кель. Дата выхода этого труда еще не определена.

Похоже, логика данного решения заключается в том, что во время пандемии режиссеру лучше уединиться дома за написанием романов, чем пытаться снять очередной шедевр. Ведь что бы не выпустил Тарантино — это сразу станет хитом.

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