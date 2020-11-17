«Антикризисный менеджер»: вышла книга о выдающемся футбольном тренере Константине Бескове

17 ноября в Москве состоялась презентация книги «Футбольный режиссер Константин Бесков», посвященной выдающемуся тренеру «Динамо» и «Спартака» и приуроченной к столетию со дня его рождения. В мероприятии участвовали многие воспитанники Бескова.

Именитый наставник прожил 85 лет. Будучи футболистом он дважды выиграл чемпионат СССР и становился обладателем кубка страны. Став тренером, он довел советскую сборную до финала чемпионата Европы 1964 в году, дважды завоевывал Кубок СССР вместе с «Динамо», вернул клуб «Спартак» к славе, а затем дважды выиграл с ним в чемпионате страны.

«Имя глубокого, многогранного человека навсегда вписано в историю футбола. Ему благодарны поколение воспитанных им тренеров и спортсменов и миллионы поклонников футбола», — цитирует ТАСС зампредседателя общества «Динамо» Николай Толстых. «Человек в свое время принял «Спартак» в очень непростой ситуации. Он сумел вернуть команду на былые позиции. Это говорит о его качествах. Как сегодня бы сказали, антикризисный менеджер», — цитирует гендиректора красно-белых Шамиля Газизова РИА Новости.

Те, кто знал Бескова, отмечают, что такой талант забывать нельзя. Эту цель и будет преследовать новая книга. Ее автором выступил Михаил Щеглов.

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