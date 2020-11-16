В Сети стала доступна книга «Давайте говорить правильно!» Людмилы Вербицкой

Словарь поможет тем, кто не хочет допускать ошибок в русской речи.

Год назад, в ноябре 2019-го, не стало Людмилы Вербицкой — знаменитого ученого-русиста, первой женщины-ректора СПбГУ. 16 ноября 2020-го в университете стартовала Международная научная конференция, посвященной ее памяти. К этой дате учебное произведение выпустило книгу Вербицкой «Давайте говорить правильно! Трудности современного русского произношения и ударения».

По сути, это словарь-справочник широкого круга людей — всех, кто не хочет допускать ошибок в речи. Работа уже несколько раз переиздавалось (что подчеркивает ее востребованность), но в этот раз книга попала в открытый доступ, ее электронную версию можно прочитать по этой ссылке.

Добавим, что Вербицкая очень много работала над популяризацией русского языка по всему миру. Она была почетным доктором целого ряда зарубежных вузов: от Европы до Японии.

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