В Интернете появился яркий и современный сайт о Федоре Достоевском

В следующей году мир будет отмечать 200 лет со дня рождения великого писателя.

В 2021 году русская литература будет отмечать 200 лет со дня рождения Федора Михайловича Достоевского. К этому событию в Сети появился сайт «Мир Достоевского». В нем поклонники писателя смогут найти увлекательную информацию, как о самом авторе, так и о его произведениях, персонажах и окружении. Здесь есть путеводитель по музеям, выставкам и прочим мероприятиям, связанным с литератором.

По сути, портал объединяет множество уже существующих сайтов в один красиво оформленный блок. Визуальной составляющей занималась студия Артемия Лебедева. Основным создателем выступил Государственный музей истории российской литературы имени Даля.

Добавим, что новый сайт могут наполнять не только его создатели, но и рядовые читатели. Они могут присылать ссылки или документы о Достоевском, которые считают интересными.

Напомним, что Федор Михайлович жил в 19 веке и обогатил мир русской культуры такими глубокими произведениями, как: «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Братья Карамазовы» и другие. Это один из немногих русских писателей, которого знают и читают по всему миру.