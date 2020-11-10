Создатель «Текста» стал автором для «Тотального диктанта» 2021 года

Текст для всероссийской акции «Тотальный диктант» 2021 года создал писатель Дмитрий Глуховский. Об этом 10 ноября объявила на пресс-конференции глава заведующего мероприятием фонда Ольга Ребковец. Она отметила, что от автора постапокалиптического романа «Метро 2033» ждали «чего-то сурового, жесткого», но получился достаточно эмоциональный текст. Глуховский не стал добавлять в него фантастики, а опирался на события личной жизни.

«История эта была вдохновлена некоторыми событиями, происходившими в моей семье, разговорами с моими близкими, то есть она такая, в общем, личная история, фантастического в ней ничего совершенно нет», — цитирует писателя ТАСС.

Литератор добавил, что согласился участвовать в акции, не раздумывая. После этого он прочитал тексты прошлых лет и не нашел в них ни одной «простой человеческой эмоции». Пожелав исправить ситуацию, он написал свою новую работу за два дня. Следующий «Тотальный диктант» предварительно запланирован на 10 апреля.

Напомним, дебютный роман Глуховского «Метро 2033», выложенный им в Сеть, стал международным бестселлером и был переведен на 37 языков мира. Позже писатель выпустил книги «Сумерки», «Будущее», «Рассказы о Родине» и «Текст».