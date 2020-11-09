В России выходит новая книга Стивена Кинга «Будет кровь»

Поклонники короля ужасов могут ознакомиться с ней, как в текстовом, так и в аудиоформате.

В пятницу, 13 ноября, в России выйдет новая книга мастера ужасов Стивена Кинга. Сборник новелл «Будет кровь» от издательства «АСТ» появится на электронном книжном сервисе MyBook, сразу в форматах текста и аудио (голосом Игоря Князева).

По традиции, автор выпустил в сборнике четыре истории. Главной героиней новеллы «Будет кровь» стала уже знакомая поклонникам Кинга сыщица Холли Гибни. Она возьмется расследовать ужасный взрыв в одной из школ Пенсильвании и обнаружит существование жуткого монстра.

Еще одна новелла — «Телефон мистера Харригана» — повествует о трогательной и местами пугающей, дружбе мальчика и пожилого миллионера. Ведущие киностудии Netflix и Blumhouse уже выкупили права на экранизацию этого произведения.

«Жизнь Чака» написана от лица молодого мужчины, у которого находят опухоль мозга. В этом произведении писатель рассуждает о значимости человеческой жизни. Его экранизация так же находится в разработке, проект продюсирует режиссер «Реквиема по мечте» Даррен Аронофски.

Последняя новелла «Крыса» расскажет о сделке, которую писатель заключает с таинственным существом. Про нее также собираются снять фильм. Сыграть главного героя вызвался Бен Стиллер.

Западные издания высоко оценили интригу новых произведений. А в MyBook добавили, что пользователи сервиса теперь могут легко переключаться между текстом и аудиокнигой, то есть, продолжить слушать с того места, где закончили читать, и наоборот.