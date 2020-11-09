«Кривоклят» — роман о вандале, который борется за высокое искусство

12 ноября во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы состоится презентация книги польского писателя Яцека Денеля «Кривоклят». Роман переведен на русский язык и готов завоевать отечественную аудиторию.

Кривоклят — это прозвище главного героя, который не раз лечился в психиатрических учреждениях. Помещают его туда за то, что он брызгает кислотой на шедевры живописи в знаменитых музеях Европы. Это книга об искусстве, любви и человеке, что не боится противостоять обществу. Автор наполнил ее черным юмором, а за основу взял историю реального человека: в свое время немец Ханс-Иоахим Больман испортил кислотой 56 произведений искусства. Зачем нужен этот протест, перетекающий в вандализм, — на этот вопрос и отвечает роман.

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Его презентация будет транслироваться онлайн 12 ноября на портале Культура.РФ. Начало в 18:30. Добавим, что ранее на русском языке выходили книги Денеля «Ляля» и «Сатурн».