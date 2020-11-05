Ксения Алферова посвятит литературную встречу творчеству Паустовского

26 ноября актриса Ксения Алферова расскажет о творчестве Константина Паустовского в рамках своего проекта «Литературные посиделки». Артистка выбрала этого автора по просьбе своих поклонников.

«Паустовский — невероятно щедрый человек, писатель. Для меня он — источник вдохновения, источник сил душевных для того, чтобы улыбаться новому дню, любить жизнь. Он один из моих учителей!» — пишет Ксения в Instagram.

Актриса поделилась, что научилась у литератора видеть красоту окружающего мира в мелочах, ценить мгновения и своих родных, любить страну и людей.

Встреча с разговорами о Паустовском состоится онлайн, но 46-летняя артистка уверяет, что на ней можно присутствовать и очно. Подробности — на сайте проекта. Начало трансляции 26 ноября в 19 часов.