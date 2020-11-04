Американские ученые вывели формулу успеха романов Джорджа Мартина

В чем успех романов Джорджа Мартина из цикла «Песнь льда и пламени», по которым был снят популярный сериал «Игра престолов»? Этим вопросом всерьез занялись ученые Национальной академии наук США. Результатом их исследований стала большая статья в научном журнале PNAS, в которой применяются математические формулы и статистические таблицы.

Аналитики отметили, что несмотря на то, что речь идет о фэнтези-романах, автор прописывает в них очень реалистичные социальные связи между персонажами. Его сеть действующих лиц гораздо более реальная, чем в большинстве геройских эпосов.

Исследователи посчитали, что в пяти книгах, содержащих 343 главы, было представлено 2007 персонажей, из которых 1806 взаимодействовали друг с другом хотя бы один раз. Автор управляет таким большим количеством действующих лиц с помощью 14 основных героев, от лица которых ведется повествование. Каждый из них имеет примерно 150 связей с другими персонажами, что соответствует кругу общения реального человека, поэтому мозг среднестатистического читателя не перегружается.

Еще одна фишка — это сочетание реализма и непредсказуемости (тех самых неожиданных смертей персонажей). Ключ к этому писательскому трюку лежит в хронологии событий. С помощью «временных скачков» Мартин подает сюжет в таком порядке, что гибель героев кажется максимально неожиданной. При этом каждая смерть обусловлена логичным стечением обстоятельств.