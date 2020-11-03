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Визит в библиотеку: Константин Райкин устроит вечерний разговор о литературе

В «Ночь искусств» известный режиссер наведается в Российскую государственную библиотеку.

Визит в библиотеку: Константин Райкин устроит вечерний разговор о литературе
Константин Райкин более 30 лет руководит «Сатириконом». Фото: Global Look Press

3 ноября в России проходит масштабная акция «Ночь искусств». В ее рамках состоится множество мероприятий, связанных с литературой, музыкой, живописью и театром. Из-за эпидемии коронавируса они будут транслироваться онлайн.

В частности, в 20:00 начнется литературная ночь в Российской государственной библиотеке. Ее директор Вадим Дуда пригласил в гости художественного руководителя театра «Сатирикон» Константина Райкина. Вместе они поговорят о литературе и театре, обсудят, чем различается взгляд на книгу у читателя и режиссера. Также они обсудят знаковые спектакли и пьесы, посмотрят уникальные печатные издания и рукописи, хранящиеся в РГБ, и ответят на вопросы посетителей библиотеки.

Посмотреть прямую трансляцию разговора двух мэтров можно на сайте Культура.РФ.

Там же зрители найдут и другие интересные мероприятия «Ночи»: спектакли, концерты, выставки и литературные встречи.

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