Премия «Большая книга» открыла бесплатный доступ к романам номинантов нынешнего года

2 ноября российская литературная премия «Большая книга» открыла бесплатный доступ к произведениям финалистов 2020 года. Пользователи могут бесплатно прочитать конкурсные работы писателей и проголосовать за них на сайте LiveLib. Один читатель может отметить сразу несколько книг.

Голоса будут приниматься до 2 декабря, и по итогу три автора получат статуэтки читательских симпатий. Основные же призы (главный — 3 миллиона рублей) определяет голосование членов Литературной академии.

Напомним, что в «короткий список» премии вошли 13 романов, в том числе «Земля» Михаила Елизарова, «Собиратель рая» Евгения Чижова и «Насквозь» Натальи Громовой.

Премия вручается с 2005 года, ее лауреатами становились Дмитрий Быков, Людмила Улицкая, Даниил Гранин, Захар Прилепин, Гузель Яхина и другие выдающиеся писатели.