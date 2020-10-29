Составлен рейтинг самых страшных аудиокниг, по мнению россиян

Какие книги россияне считают самыми страшными? В преддверии Хеллоуина такой опрос провел сервис аудиокниг Storytel. Оказалось, что лидером стал даже не представитель жанра ужасов. Самой жуткой аудиокнигой пользователи назвали «Мастера и Маргариту» с голосами Максима Суханова, Александра Клюквина и Дарьи Мороз.

За ней идут уже более близкие к хоррору «Оно» и «Кладбище домашних животных» Стивена Кинга, «Нож» Ю Несбе, «1794» Никласа Натт-о-Дага, «Аспект дьявола» Крейга Рассела, «Жертва без лица» Стефана Анхема, «Серебряная дорога» Стины Джексон и «Пищеблок» Алексея Иванова. Также в десятку вошел роман-антиутопия Яны Вагнер «Вонгозеро», по которому был снят сериал «Эпидемия», добившейся большой популярности у зрителей.

Если не брать современные произведения, а сосредоточиться только на классике, то за самым известным романом Булгакова идут «Фауст» Гете, «Хребты безумия» Говарда Лавкрафта, «Дракула» Брэма Стокера и «Вий» Николая Гоголя.

Как передает портал BURO. среди самых страшных авторов лидером опроса ожидаемо стал Стивен Кинг. За ним идут Ю Несбе, Михаил Булгаков, Дэн Браун и Ларс Кеплер.

Напомним, что другой книжный сервис провел исследование, где в России чаще всего читают мистику и ужасы. Он же назвал книги в этих в этих жанрах, которые отечественные пользователи выбирают чаще всего.