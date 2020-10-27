Названы города России, где больше всего читают мистику и ужасы

Москва только на третьем месте, если верить книжному сервису MyBook.

По случаю наступающего Хеллоуина популярный книжный сервис MyBook провел анализ популярности ужасов и мистики, которые российские пользователи чаще всего читают или слушают на его портале. Кроме того, специалисты подсчитали, в каких городах «страшилки» пользовались наибольшим спросом.

Оказалось, что жуткие книги больше всего любят читать жители Тулы. За ними идут пользователи из Томска, а на третьем месте — москвичи. А вот меньше остальных леденящими кровь историями интересуются в Махачкале, Чебоксарах и Набережных Челнах.

По произведениям тройка лидеров состоит из «Портрета Дориана Грея» Оскара Уайльда, «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова и «Оно» Стивена Кинга. Далее снова идет Кинг — «Кладбище домашних животных», а закрывает пятерку «Семь смертей Эвелины Хардкасл» современного британского писателя Стюарта Тертона. «Дракула» Брэма Стокера расположился на седьмом месте, а сборник рассказов «Хребты безумия» Говарда Лавкрафта — на девятом.

А среди аудиокниг ситуация немного другая. Лидер — «Чужак» Стивена Кинга, на втором и третьем месте — «Мастер и Маргарита» и «Хребты безумия», соответственно. Далее идут «Кладбище домашних животных», «Портрет Дориана Грея» и «Дракула».

Эти данные основаны на анализе 800 тысяч аккаунтов пользователей, передает Retail & Loyalty.