«Осталась сознанием в XIX-XX веке»: Лукьяненко высказался о проблемах русской литературы

На днях «Левада-Центр» опубликовал данные соцопроса на тему, чем гордятся россияне. 89% граждан страны, как и ожидалось, ответили, что гордость у них вызывает победа в Великой Отечественной войне. А вот такой пункт, как великая русская литература отметили всего 29% опрошенных. Радио «Комсомольская правда» обратила внимание на последнюю цифру, ведь в прошлом году этот показатель был выше и составлял 40%.

Журналисты попросили прокомментировать данную ситуацию известного писателя Сергея Лукьяненко, и тот отметил, что интерес к отечественной литературе падает не только из-за общего спада популярности чтения. По его мнению, современные произведения больше не отвечают на насущные вопросы, они скатываются в фантастику, либо в развлечение публики, либо отвечают запросам узкой прослойки интеллектуалов — нет новых книг, которые бы в запой читала вся страна.

«Гордиться нужно тем, что продолжает работать. Да, мы гордимся великой русской литературой, но она осталась сознанием в XIX-XX веке. Современных аналогов очень мало. Нет такого, чтобы книга становилась массовым обсуждением. Это очень печально», — сказал автор «Ночного дозора».

Писатель отметил, что разжечь интерес к чтению у детей можно только собственным примером. Ребенок обратит внимание на книги, если будет видеть их в руках у своих родителей. Когда же это произойдет следует дать ему произведение, соответствующее его возрасту и интересам.