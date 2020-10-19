Под Тулой сняли фильм об Иване Бунине с реконструкцией гражданской войны

В Тульской области сняли художественно-документальный фильм о русском писателе и поэте Иване Бунине. Съемки велись в Дом-музее литератора в городе Ефремове, а также на берегах реки Красивая Меча. Картина расскажет о связи лауреата Нобелевской премии с этой землей и его семье.

Один из эпизодов ленты покажет период гражданской войны в России, поэтому киношники собрали на площадке реконструкторов из нескольких городов. Поучаствовать в съемках приехали «Тульский оборонительный рубеж» и другие исторические клубы, сообщает объединение НКО Тульской области.

Режиссером выступил Денис Гастев, что уже снял с реконструкторами фильм «Тихмяновская высота». Роль Бунина сыграл московский актер Кирилл Сычев. Сообщается, что презентация фильма состоится уже в октябре текущего года.

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Напомним, что Бунин — автор романа «Жизнь Арсеньева», рассказов «Господин из Сан-Франциско», «Легкое дыхание», «Антоновские яблоки», сборника рассказов «Темные аллеи» и других произведений. В 1933 году он первым из русских писателей стал лауреатом Нобелевской премии по литературе. В своей жизни мужчина много путешествовал, последние годы жил во Франции, где и похоронен.