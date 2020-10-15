Без политики, зато о людях: Сергей Шойгу выпустил книгу рассказов

15 октября издательство «АСТ» представило в Москве книгу рассказов министра обороны России Сергея Шойгу «Про вчера». Презентация прошла в штаб-квартире Русского географического общества, президентом которого является автор новинки.

Любопытно, что оформлением иллюстраций и обложки занимался сам Сергей Кужугетович. В его рассказах много воспоминаний из детства и юности. В ней нет политики, но есть яркие истории о людях, пронизанных юмором, иронией и, в том числе, самоиронией.

Однако, как передает ТАСС, Шойгу не хотел лишней шумихи вокруг книги. Ее издание готовилось в условиях секретности, будто военный проект.

15 октября сборник рассказов должен начать продаваться в книжных магазинах во всех регионах страны. Также у него уже есть аудиоверсия, которую озвучил известный актер Сергей Гармаш. Артист отметил, что нашел в книге не только веселые, но и трагические моменты. По его словам, Шойгу описывает такие детали, которых не найдешь у других авторов.