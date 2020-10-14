Как вам такое, жители Земли?: HBO экранизирует книгу о космической компании Илона Маска

Студия HBO займется съемками документального мини-сериала о космической компании Илона Маска SpaceX. Как передает издание Variety, 6-серийная картина будет основана на книге американского журналиста Эшли Вэнса «Илон Маск: Tesla, SpaceX и поиски фантастического будущего».

Книга посвящена тому, как гениальный изобретатель Илон Маск, преследуя свою мечту колонизации человечеством других планет, собрал команду инженеров на удаленном острове в Тихом океане, где они строят и запускают на орбиту первую ракету SpaceX. Это событие положило начало новой эре освоения космоса — индустрия, наконец, стала доступная частным предпринимателям.

Напомним, что в рейтинге миллиардеров Forbes 2020 года Маск занял пятое место с состоянием в 97,8 миллиарда долларов. А в списке богатейших людей мира по версии Bloomberg она находится на третьей строчке с 115 миллиардами. 30 мая известный инженер запустил в космос корабль Crew Dragon. Пилотируемый аппарат успешно вышел на орбиту Земли и состыковался с МКС.