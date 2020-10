«Спагетти-вестерн, только со снегом»: Стивен Кинг похвалил российский сериал «Эпидемия»

Российский сериал «Эпидемия» вышел на Netflix с английским названием To the Lake. И одним из первых западных зрителей, которые оценили картину, стал всемирно признанный мастер ужасов и триллеров Стивен Кинг.

12 октября известный писатель опубликовал два поста в Twitter по итогу просмотра научно-фантастической драмы, снятой по роману Яны Вагнер «Вонгозеро». В первом он назвал «Эпидемию» чертовски хорошим русским сериалом. Своим поклонникам она рассказал, что в картине есть страшный вирус, много снега и холода (это все-таки Россия) и все персонажи пьют водку. Также писатель оставил небольшой спойлер: главной «занозой в заднице» является маленький ребенок.

TO THE LAKE, a pretty darn good Russian series on Netflix. Four things to know: 1. There's a plague. 2. There's lots of snow and cold (Russia, stupid). 3. Everybody drinks vodka. 4. Weak-ass spoiler alert: the little kid is a pain in the ass.

Во втором твите писатель дал более развернутую оценку.

3 more things to know about TO THE LAKE:

1. Think spaghetti western, only with snow and plague-infested killer Russians.

2. The cinematography is cool. Some stuff is filmed upside-down. Why? Dunno.

3. The kid is still a pain in the ass.

— Stephen King (@StephenKing) October 11, 2020