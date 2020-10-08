Лауреатом Нобелевской премии по литературе 2020 года стала американская поэтесса

8 октября был объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе 2020 года. Почетную награду присудили 77-летней американской поэтессе Луизе Глюк «за ее безошибочный поэтический голос, который своей строгой красотой делает индивидуальное существование универсальным».

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The 2020 Nobel Prize in Literature is awarded to the American poet Louise Glück “for her unmistakable poetic voice that with austere beauty makes individual existence universal.”#NobelPrize pic.twitter.com/Wbgz5Gkv8C — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2020

Карьера женщины началась в 1968 году со стихотворением «Первенец». Вскоре она была признана одним из самых выдающихся поэтов современной американской литературы. У нее вышло двенадцать сборников стихов и несколько научных книг с эссе о поэзии.

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Луиза отдает предпочтение ясности, не стремясь к витиеватому слогу. Основные темы ее творчества: семья и детство, отношения с родителями, братьями и сестрами. Женщина вдохновляется мифологией и классическими сюжетами.

Новый лауреат премии живет в Кембридже (штат Массачусетс) и является профессором английского языка в Йельском университете.