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Лауреатом Нобелевской премии по литературе 2020 года стала американская поэтесса

77-летняя Луиза Глюк преподает английский язык в Йельском университете.

Лауреатом Нобелевской премии по литературе 2020 года стала американская поэтесса
Барак Обама награждает Луизу Глюк госнаградой в сфере искусства в 2016 году. Фото: globallookpress.com

8 октября был объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе 2020 года. Почетную награду присудили 77-летней американской поэтессе Луизе Глюк «за ее безошибочный поэтический голос, который своей строгой красотой делает индивидуальное существование универсальным».

Карьера женщины началась в 1968 году со стихотворением «Первенец». Вскоре она была признана одним из самых выдающихся поэтов современной американской литературы. У нее вышло двенадцать сборников стихов и несколько научных книг с эссе о поэзии.

Луиза отдает предпочтение ясности, не стремясь к витиеватому слогу. Основные темы ее творчества: семья и детство, отношения с родителями, братьями и сестрами. Женщина вдохновляется мифологией и классическими сюжетами.

Новый лауреат премии живет в Кембридже (штат Массачусетс) и является профессором английского языка в Йельском университете.

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