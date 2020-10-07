«Рекомендую всем мамам»: Брухунова показала, по каким книгам учится материнству

В семье 31-летней Татьяны Брухуновой и 75-летнего Евгения Петросяна растет малыш. Общий ребенок у пары появился втайне от всех полгода назад, и до сентября супруги скрывали его существование. Сына Брухунова родила сама, и назвали его Ваганом — в честь отца Евгения Петросяна.

О том, как Татьяна Брухунова относится к материнству, девушка популярно объяснила в своем микроблоге. Она не считает, что жизнь женщины с появлением ребенка должна кардинально меняться, и не отказывает себе в доматеринских удовольствиях. Свои знания о ребенке, его воспитании и отношении жена Петросяна почерпнула, в том числе, и из книг. И по просьбе многих поклонниц показала, что это за литература.

«Перед вами 7 по-настоящему интересных/полезных книг о детях! Мой топ. Рекомендую всем будущим и нынешним мамам. Лишним точно не будет», — отметила Брухунова.

Среди подборки книг – пособие отечественного психолога Людмилы Петрановской, популярное «после трех уже поздно» японского автора Масару Ибуки, а также еще несколько красноречивых названий — «Мамочка, не кричи», «Как вырастить ребенка счастливым», «Эмоциональный интеллект ребенка» и прочие.