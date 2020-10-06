«Я лишь транслирую свой опыт»: звезда сериала «Ольга» рассказал, о чем его книга

В 2020 году отказавшийся от съемок в кино российский актер Сергей Романович выпустил книгу «Радикал. 165 сантиметров борьбы». В аннотации автор отмечает, что простое человеческое счастье требует, порой, непростых радикальных изменений. Под этим углом он рассматривает свою жизнь, в которой были приход к славе, смена религии и профессии, тяжелая депрессия, переезд в другую страну и два брака.

В недавнем интервью 28-летний артист признался, что на написание книги его подтолкнули уговоры близких людей. Он долго отнекивался от этой идеи, но потом познакомился с издателем и решил, что нужно попробовать, чтобы потом не жалеть об упущенной возможности.

«Не берусь говорить, что моя книга 100% кому-то поможет. Я лишь транслирую свой опыт, в котором кто-то может найти отголоски того, что происходит в его жизни прямо сейчас. Если хоть одна страница натолкнет человека на какое-то решение, поможет сделать ему первый шаг, задуматься о своей жизни и своем поведении — значит, книга удалась», — цитирует автора «СтарХит».

Артист рассказал, что ему помогло выбраться из депрессии честное признание перед самим собой, что с ним что-то не так. Романович подчеркнул, что важно осознать проблему и размотать клубок всех ее негативных последствий, добравшись до реальных причин происходящего. Поэтому, главное — не врать самому себе. Пройдя этот этап, Сергей стал учиться быть тем, кто он есть, чтобы прийти к своему счастью. Актер подчеркивает, что в ситуации, когда на человека влияет множество разных систем — образовательная, родительская, дружеская, блогерская, киношная — быть самим собой становится действительно трудно.